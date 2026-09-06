Souverän in Valencia: Barcelona nutzt Real-Patzer

SID 06.09.2026 • 18:19 Uhr Die Mannschaft von Hansi Flick gewinnt auch ihr viertes Ligaspiel - und setzt sich ab.

Der FC Barcelona hat den Patzer des Erzrivalen Real Madrid genutzt und sich mit dem vierten Sieg im vierten Spiel an der Tabellenspitze abgesetzt. Die Katalanen von Trainer Hansi Flick gewannen am Sonntag beim FC Valencia deutlich mit 5:0 (2:0) und wahrten ihre weiße Weste. Nach der Niederlage von Real am Freitag bei Betis Sevilla (0:1) beträgt der Vorsprung in der spanischen La Liga auf die Königlichen drei Zähler.

Beim Startelf-Debüt von Spaniens Weltmeister-Kapitän Rodri trafen Superstar Lamine Yamal (6., 84.), Fermín Lopez (22.), Raphinha (50.) und Pedri (79.) zum Sieg für Barcelona. Ein weiterer Treffer von Yamal (8.) wurde wegen einer knappen Abseitsposition nach Eingriff des Videoassistenten aberkannt. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können: Der starke Fermín (40.) traf nur den Pfosten, Rodri köpfte an die Latte (50.). Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi kam beim spanischen Meister in der 62. Minute ins Spiel.