FC Barcelona: Talent schwärmt nach Debüt

SPORT1 01.09.2026 • 11:10 Uhr Hamza Abdelkarim feiert sein Pflichtspieldebüt für den FC Barcelona. Anschließend schwärmt der Youngster.

Hamza Abdelkarim hat sein erstes Pflichtspiel für den FC Barcelona bestritten. Der 18 Jahre alte Stürmer kam im Camp Nou gegen Rayo Vallecano in den Schlussminuten zum Einsatz. Im Gespräch mit TV3 zeigte sich der Ägypter anschließend begeistert.

„Ich bin überglücklich, debütiert zu haben, und hoffe, dass noch mehr dazukommt“, sagte Abdelkarim. Er habe „viele Menschen“ im Stadion gesehen und sei „aufgeregt“ gewesen, als er eingewechselt wurde. „Es war eine sehr intensive Empfindung. Ich will sie immer wieder spüren“, erklärte der Angreifer.

FC Barcelona: Abdelkarim hebt zwei Stars hervor

Mit Blick auf weitere Einsätze im Profiteam formulierte Abdelkarim klare Ziele: „Ich hoffe, der Mannschaft maximal zu helfen und alles zu gewinnen.“ In der Vorbereitung hatte er sich als bester Torschütze der Barca-Vorbereitung ausgezeichnet und nun erhielt er unter Trainer Hansi Flick seine ersten Minuten in einem offiziellen Spiel.

Abdelkarim lobte zudem zwei Offensivkollegen. Über Raphinha sagte er: „Er ist ein fantastischer Mensch, und wir alle wissen, dass er auf dem ganzen Feld immer hundert Prozent gibt.“

Lamine Yamal beschrieb Abdelkarim als Spieler, „der Magie in den Füßen hat“ und „für das Team und für die Menschen spielt“.