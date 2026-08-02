Seine Show kann für Adeyemi zum Problem werden

Vincent Wuttke 02.08.2026 • 23:19 Uhr Beim Debüt von Karim Adeyemi stiehlt ihm ein Barca-Juwel mit zwei Toren die Show. Wird dieser Youngster nun zum Problem für den ehemaligen Dortmunder?

Eigentlich waren am Freitagabend beim FC Barcelona alle Augen auf Karim Adeyemi gerichtet: Der Neuzugang stand beim 2:2 (1:1) im Testspiel gegen Birmingham City in der Startelf der Katalanen und feierte sein Debüt. Doch ausgerechnet beim Einstand stahl ihm ein Juwel die Show. Muss Adeyemi jetzt schon um seinen Platz fürchten?

Zumindest staunten die Barca-Fans nicht schlecht darüber, wer der auffälligste Spieler war: Hamza Abdelkarim. Mit gerade einmal 18 Jahren erzielte der Stürmer bei seinem Debüt zwei Treffer. In der 42. Minute holte er einen Elfmeter heraus. Bemerkenswert: Den Strafstoß verwandelte er danach zum 1:1 gleich selbst. Nach 60 Minuten legte der Youngster nach und schoss das zwischenzeitliche 2:1.

Abdelkarim, am 1. Januar 2008 in Kairo geboren, hat bei den Katalanen bisher keine großen Spuren hinterlassen. Erst am 1. Februar wurde er von Al Ahly per Leihe aus Ägypten geholt und spielte für die U19. Nun ist er eigentlich für die Barca-Reserve in der 4. Liga eingeplant.

Barca-Juwel stiehlt Adeyemi die Show

Dabei ist der Teenager in seiner Heimat kein Unbekannter mehr. Sechs Länderspiele hat der Teenager bisher seit Mai bestritten. Bei der WM kam der Stürmer zu vier Einsätzen als Joker. Lediglich beim Achtelfinal-Aus gegen Argentinien kam Abdelkarim nicht zum Zug.

Nun haben ihn auch die Anhänger des FC Barcelona auf dem Schirm. Coach Hansi Flick lobte das Talent nach dem Test. „Es ist klar, dass Hamza Potenzial hat“, sagte der Deutsche. Für ihn sei das Wichtigste, dass Spieler wie Abdelkarim „die Qualität ihres Potenzials auf dem Platz zeigen und das anwenden, was sie bereits besitzen. Mit diesen Spielern zu arbeiten ist eine Freude“.

Auch die Presse feierte den in Spanien bisher fast unbekannten Youngster. Die Marca fand: „Er war der große Star des Abend“. Die Sport schrieb: „Das war sein erster großer Abend.“

Abdelkarim auf einmal Adeyemi-Konkurrent

Die Mundo Deportivo betonte zudem, dass der Auftritt des Juwels zu einem Umdenken führen könnte. Denn eigentlich will Barca Julian Alvarez von Atlético kaufen. „Hamza reicht seine Bewerbung für die Neun ein. Während Ungewissheit herrscht, ob der Traum von Julián Álvarez angesichts der Hindernisse, die Atlético Madrid in den Weg legt, wahr werden kann, überzeugt er.“

Der Shootingstar selbst hielt sich derweil verbal zurück. „Ich denke, es war ein gutes Match. Wir verbessern uns von einem Match zum nächsten. Wir sind ein junges Team, und wir müssen uns allmählich kennenlernen.“

Und Adeyemi? Der sammelte im Vergleich wenig Pluspunkte. Bei der Fülle an Offensivstars bei Barca war es auch ein erster Hinweis darauf, wie schwer der Ex-Dortmunder um Spielzeit kämpfen muss. Viele Stammplätze sind sicher an Spieler wie Lamine Yamal oder Raphinha vergeben. Nun könnte durch Abdelkarim ein weiteres Problem hinzukommen. Denn Adeyemi war auch als Ersatz im Sturm eingeplant.

Adeyemi muss um Minuten kämpfen

Oder gibt es die Überraschung und beide dürfen sogar häufig zusammenspielen? Die Marca betonte jedenfalls: „Barca genießt die ersten 45 Minuten von Adeyemi. Er harmonierte gut mit Hamza Abdelkarim, der als Mittelstürmer spielte.“

Hansi Flick brachte dennoch eine erste Mini-Kritik an. „Ich glaube, dass Adeyemi viel mehr Potenzial hat, als er heute Abend gezeigt hat“, sagte Trainer Hansi Flick im Nachgang: „Er kann seine Stärken noch besser zur Geltung bringen, aber das ist normal, da er erst seit einer Woche trainiert.“

„Im Training sehe ich Karim auf einem viel besseren Niveau. Seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, Angriffe erfolgreich abzuschließen, gehören zu seinen herausragenden Stärken, und es ist schön, das zu sehen“, fuhr der deutsche Coach fort.