Große Ehre für Lamine Yamal - so sieht seine neue Rolle bei Barca aus

SPORT1 06.09.2026 • 10:38 Uhr Lamine Yamal gewinnt beim FC Barcelona weiterhin an Standing. Wie Hansi Flick bestätigte, gehört der Youngster fortan dem Kreis der Kapitäne an.

Die immense fußballerische Klasse von Lamine Yamal ist längst unumstritten. Der Barca-Youngster wird aber auch darüber hinaus immer mehr zu einer Leader-Figur bei den Katalanen. Wie Hansi Flick am Freitag bestätigte, wurde der 19-Jährige von seinen Kollegen in den Mannschaftsrat gewählt und gehört künftig zum Kreis der Kapitäne. Yamal soll laut Angaben der Mundo Deportivo bei der Abstimmung den dritten Rang belegt haben.

In der Reihenfolge der Kapitäne findet sich Yamal jedoch „nur“ auf Position fünf wieder, da Flick sich bereits zuvor auf Raphinha als Kapitän und Pedri als Vize-Kapitän festgelegt hatte.

FC Barcelona: Yamal soll Vorbildsdsfunktion übernehmen

Zwar ist es angesichts der Hierarchie unwahrscheinlich, dass Yamal bereits in dieser Spielzeit mit der Kapitänsbinde zu sehen sein wird, jedoch ist die Wahl dennoch ein deutliches Signal. Nicht viele Spieler gehören im Alter von 19 Jahren überhaupt dem Kreis der Führungsspieler an.

Der spanische Flügelstürmer gilt beim FC Barcelona als das Gesicht der Gegenwart – und vor allem der Zukunft. Yamal läuft bereits mit der Rückennummer zehn auf, die Leo Messi einst getragen hat. Dass ihn die Kollegen nun zusätzlich in den Kapitänsrat wählen, unterstreicht seinen Stellenwert im Team.

Mit der Rolle wächst zugleich die Verantwortung. Von einem Kapitän erwartet der Klub Vorbildfunktion – in Spielen, im Training und auch an freien Tagen. Im Umfeld wird die Wahl deshalb als weiterer Schritt in Yamals schneller Entwicklung gesehen – auf fußballerischer wie persönlicher Ebene.

Barcelona geht nach zwei Meisterschaften in Folge mit dem klaren Ziel in die Saison, die Champions League zu gewinnen. Mit dem neuen Status rückt Yamal dabei noch stärker in den Fokus. Damit womöglich aber auch sein großes individuelles Ziel: den Gewinn der Ballon d’Or-Auszeichnung.