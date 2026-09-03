Lewandowski lobt Rodri-Transfer zum FC Barcelona

SPORT1 03.09.2026 • 17:16 Uhr Robert Lewandowski verfolgt die Entwicklung des FC Barcelona auch nach seinem Abschied weiter genau. Der frühere Barca-Stürmer hat sich nun zur spektakulären Verpflichtung von Rodri geäußert und die Bedeutung des Neuzugangs hervorgehoben.

Robert Lewandowski traut Rodri beim FC Barcelona eine Schlüsselrolle zu. Der ehemalige Stürmer der Katalanen betonte, dass der spanische Mittelfeldspieler genau die Qualitäten mitbringe, die der Mannschaft aktuell guttun würden.

In einem Interview mit Radio Marca lobte der Pole vor allem die Erfahrung des Neuzugangs. „Er ist ein Spieler, der weiß, was die Mannschaft braucht, wie man nach vorne spielt, aber auch, wie man defensiv etwas mehr beiträgt. Das ist eine Erfahrung, die dieses Team braucht“, sagte Lewandowski.

Besonders beeindruckt zeigte sich der 38-Jährige von Rodris Konstanz auf höchstem Niveau. „Er spielt nicht erst seit der Weltmeisterschaft auf Topniveau, sondern schon seit vielen Jahren“, erklärte Lewandowski über den spanischen Nationalspieler.

Lewandowski blickt auf Barca-Zeit zurück

Der Angreifer hatte den FC Barcelona im Sommer nach vier Jahren verlassen und sich dem MLS-Klub Chicago Fire angeschlossen. Trotz seines Wechsels verfolgt er die Entwicklungen bei seinem Ex-Klub weiterhin aufmerksam.

„Für mich waren es vier sehr schöne Jahre in Barcelona. Aber irgendwann kommt der Moment, etwas Neues zu machen, einen neuen Schritt zu gehen“, sagte Lewandowski. Er betonte zugleich, dass ihm der Verein weiterhin am Herzen liege und er Barca auch aus der Ferne unterstütze.

Rodri war im Sommer als einer der prominentesten Neuzugänge von Manchester City nach Barcelona gewechselt. Von seiner Erfahrung und Führungsstärke erhofft sich der Klub wichtige Impulse für das Team von Trainer Hansi Flick.