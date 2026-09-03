Martínez bestätigt Barca-Interesse und bekennt sich zu Inter

SPORT1 03.09.2026 • 09:38 Uhr Lautaro Martínez bestätigt erstmals öffentlich das Interesse des FC Barcelona. Ein Wechsel kam für den Inter-Kapitän dennoch nicht infrage. Der Argentinier bekennt sich klar zu seinem Klub in Mailand.

Lautaro Martínez hat die Wechselgerüchte um den FC Barcelona bestätigt. Der Stürmerstar von Inter Mailand erklärte am Rande einer Gala des italienischen Fußballs, dass die Spekulationen über das Interesse der Katalanen der Wahrheit entsprochen hätten. Gleichzeitig machte der 29-Jährige deutlich, warum ein Transfer nicht zustande kam.

„Die Gerüchte, die aufkamen, waren wahr. Aber am Ende wollte ich hier bei meinen Teamkollegen und den Fans bleiben, die immer großartig sind“, sagte Lautaro gegenüber Sky Sport Italia. Der Argentinier besitzt bei Inter einen Vertrag bis 2029. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der Angreifer betonte, dass ihn das Interesse eines Spitzenklubs wie Barça zwar freue, seine Zukunft aber weiterhin in Mailand liege. Angebote und Anfragen großer Vereine seien eine Anerkennung für die eigene Arbeit und Entwicklung, erklärte Lautaro.

Martínez bekennt sich zu Inter

Zugleich unterstrich der Inter-Kapitän seine Verbundenheit mit dem italienischen Meister. Er fühle sich mit seiner Familie in Mailand wohl und sei von der Stadt seit dem ersten Tag hervorragend aufgenommen worden. Solange Inter ihn haben wolle, werde er für den Verein alles geben, sagte Lautaro.

Damit endet vorerst eine der spannendsten Personalgeschichten des Sommers. Trotz konkreten Interesses des FC Barcelona bleibt Lautaro das Gesicht der Nerazzurri.