Wäre Nick Woltemade fast beim FC Barcelona gelandet?

SPORT1 02.09.2026 • 21:22 Uhr Nick Woltemade soll dem FC Barcelona angeboten worden sein. Die Katalanen hatten sich jedoch schon für einen anderen Stürmer entschieden.

Wäre Nick Woltemade beinahe bei Hansi Flick und dem FC Barcelona gelandet? Wie die in Katalonien ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo berichtet, wurde der deutsche Stürmer dem FC Barcelona kurz vor Ende des Sommertransferfensters angeboten.

Zu einem Wechsel nach Katalonien kam es jedoch nicht, weil sich die Barca-Verantwortlichen bereits für die Verpflichtung von Gabriel Jesus entschieden hatten. Woltemade wechselte schließlich auf Leihbasis zu Juventus Turin.

Zu Gesprächen zwischen Barca und der Woltemade-Seite, die über eine lose Kontaktaufnahme hinausgingen, kam es dem Bericht zufolge nicht. Juventus erzielte hingegen eine Einigung mit dem Deutschen und gab eine Leihe bis Saisonende 2026/27 bekannt.

Barca holt Gabriel Jesus für das Sturmzentrum

Woltemade war erst im Sommer 2025 für 75 Millionen Euro von Stuttgart nach Newcastle gewechselt, wo er zuletzt schwierige Monate erlebt hatte. Anstelle des Deutschen holte der FC Barcelona Gabriel Jesus nach Spanien.

Der Brasilianer erklärte nach seinem Wechsel, er habe bereits seit einer Woche von Barcelonas Interesse gewusst. Anschließend sei alles schnell gegangen. Als Woltemade Ende der vergangenen Woche ins Spiel gebracht worden sei, habe der Wechsel von Jesus zu Barca bereits vor Abschluss gestanden.