Barca muss in den kommenden Wochen auf Eric Garcia verzichten. Zudem drohen auch Jules Koundé und Gerard Martín auszufallen.

Der FC Barcelona muss in den kommenden Topspielen auf Eric Garcia verzichten. Der Verteidiger hat sich beim 5:2 gegen Real Betis eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel zugezogen und fällt drei bis vier Wochen aus.

Damit verpasst er die Partien gegen Paris Saint-Germain in der Champions League und das Classico gegen Real Madrid. Zudem dürfte er auch gegen Alavés, Aston Villa und Atlético Madrid vor der zweiten Länderspielpause der Saison ausfallen.

Garcia wandte sich nach der Diagnose in den sozialen Netzwerken an die Fans: „Gestern war ein großartiger Tag für das Team. Bei Betis zu gewinnen, ist nie einfach, und wir haben einen sehr wichtigen Sieg geholt. Aber der Fußball bringt solche Dinge mit sich, und nun muss ich ein paar Tage pausieren, genau jetzt, da Partien anstehen, die jeder immer spielen will. Es ärgert mich und tut mir leid, nicht dabei sein zu können, aber ich werde maximal arbeiten, um so schnell wie möglich zurückzukehren.“

Für Garcia verlief der Abend in La Cartuja zunächst noch perfekt. Nach seiner Einwechslung zur Pause für Gerard Martin erzielte er mit dem Treffer zum 4:2 sein erstes Saisontor. In der 90. Minute musste der Abwehrspieler dann wegen seiner Beschwerden vom Platz.

Auch Koundé und Martín drohen auszufallen

Die Abwehr-Sorgen von Hansi Flick könnten aber noch größer werden. Denn mit Jules Koundé und Gerard Martín könnten zwei weitere wichtige Abwehrspieler für das Duell mit PSG in der Champions League ausfallen.

Koundé beendete die Partie ebenfalls angeschlagen und erreichte das Trainingszentrum am Sonntagvormittag mit deutlich erkennbarem Hinken.

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Gerard Martín war zur Pause ausgewechselt worden, bei ihm liegt eine Schwellung am Fuß vor. Die Befunde sollen nun Aufschluss über die Schwere der Beschwerden geben.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.