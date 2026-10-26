„Keiner hat geweint“: Der unverhoffte Clásico-Held

Ersatzkeeper Andriy Lunin glänzt beim Erfolg von Real Madrid im Clásico unverhofft. Anschließend gibt es ein großes Lob von Trainer José Mourinho.

Erst sollte er gar nicht spielen, dann rettete er Real Madrid: Andriy Lunin führte die Mannschaft im Clásico gegen den FC Barcelona zum 2:1-Sieg. Der ukrainische Torhüter rückte im Camp Nou kurzfristig für den erkrankten Thibaut Courtois ins Team und avancierte mit einer spektakulären Parade gegen Gerard Martín zum entscheidenden Faktor.

In der 66. Minute parierte Lunin einen wuchtigen Kopfball des Barca-Verteidigers mit einem herausragenden Reflex und bewahrte sein Team so vor einem Rückstand. Fünf Minuten zuvor hatte Barcas Raphinha die Partie ein wenig überraschend ausgeglichen.

Jose Mourinho feiert mit Andriy Lunin Jose Mourinho feiert mit Andriy Lunin © IMAGO/Xinhua

Mourinho schwärmt von Reals Ersatzkeeper

Nach Abpfiff stürmte José Mourinho zu seinem Keeper und nahm ihn in den Arm. Zuvor hatte der Real-Coach Lunin offenbar noch einmal eingeschworen: „Du trainierst nicht dafür, auf der Bank zu sitzen. Geh raus und spiel“, würdigte Mourinho anschließend die Gelassenheit seines Torwarts und lobte ihn ausführlich.

„Er hat ein Spiel mit großer Ausgeglichenheit und Ruhe gemacht. Wir haben den besten Torhüter der Welt, aber heute hat keiner von uns geweint, weil Tibu nicht gespielt hat“, so Mourinho weiter: „Die Gruppe ist sehr geschlossen, auch in schwierigen Momenten.“

Real Madrid: Lunin hat vier seiner fünf Clásicos gewonnen

Lunin selbst verwies auf die tägliche Arbeit hinter seiner Glanzparade. Teamkollege Fede Valverde schwärmte derweil: „Für das, was Lunin heute und jeden Tag macht, gibt es keine Worte. Er hat weniger Minuten, weil Tibu da ist, aber er gibt immer alles und hat immer gute Laune. Das zeigt, dass er bereit ist, wenn er gebraucht wird.“

Für Lunin war es das fünfte Duell mit Barcelona – vier davon gewann Real Madrid mit ihm im Tor.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.