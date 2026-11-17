Die Vorfälle hatten sich beim Ligaspiel zwischen Real Oviedo und Real am 24. August 2025 ereignet.

Wegen rassistischer Beleidigungen gegen Kylian Mbappé ist ein Fußballfan in Spanien zu einer Haftstrafe von elf Monaten verurteilt worden. Wie Real Madrid am Dienstag mitteilte, wurde der Mann wegen eines Hassdelikts schuldig gesprochen, die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Voraussetzung dafür ist, dass der Verurteilte zwei Jahre lang keine Fußballstadien besucht.

Die Vorfälle hatten sich beim Ligaspiel zwischen Real Oviedo und Real am 24. August 2025 im Estadio Carlos Tartiere ereignet. Mehr als ein Jahr später fällte die Zweite Kammer des Provinzgerichts von Asturien nun das Urteil.

Real Madrid geht gegen rassistische Beleidigungen seiner Spieler vor

Zudem verhängte das Gericht laut Real mehrere Berufs- und Tätigkeitsverbote sowie eine Geldstrafe. „Real Madrid, das in diesem Verfahren als Nebenkläger aufgetreten ist und dies auch in anderen ähnlichen Fällen weiterhin tut, bekräftigt sein Engagement im Kampf gegen Rassismus und zur Ausrottung jeglichen rassistischen Verhaltens im Fußball und im Sport“, teilte der Verein mit.

Die Entscheidung reiht sich in eine Serie von Urteilen gegen Personen ein, die Spieler von Real Madrid rassistisch beleidigt hatten. Bereits zuvor waren in Zusammenhang mit Vorfällen in den Stadien der Klubs FC Valencia, Real Mallorca, Rayo Vallecano und Real Valladolid strafrechtliche Verurteilungen erfolgt.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach