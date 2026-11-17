Jules Koundé fehlt dem FC Barcelona seit Wochen verletzt. Während Hansi Flick auf den Rückkehrer hoffen kann, soll Chelsea Interesse zeigen.

Jules Koundé fehlt dem FC Barcelona schon seit sechs Spielen in Folge. Der Verteidiger laboriert an einer Verstauchung des linken Sprunggelenks, die nach dem 5:2 bei Betis Sevilla festgestellt wurde. Auch gegen Paris Saint-Germain und im Clásico gegen Real Madrid musste Trainer Hansi Flick auf den Franzosen verzichten.

Dabei hatte Barça am 18. Oktober noch auf einen Einsatz gegen Real gehofft. Koundé werde das Spiel gegen PSG verpassen, teilte der Klub mit: „Seine Entwicklung wird darüber entscheiden, ob er am kommenden 25. Oktober gegen Real Madrid im Clásico spielen kann.“ Zur Partie gegen Betis war Koundé noch über die volle Distanz im Einsatz gewesen.

Was ist mit Barcas Jules Kounde? Was ist mit Barcas Jules Kounde? © IMAGO/ZUMA Press

Wechselt Koundé zum FC Chelsea?

Während Koundé ausfällt, soll der FC Chelsea erneut an ihm interessiert sein. Die Londoner beschäftigen sich laut TEAMtalk mit einer Verpflichtung im Januar. Schon im Sommer 2022 stand Koundé vor einem Wechsel an die Stamford Bridge, ehe ihn der damalige Barça-Trainer Xavi persönlich anrief und zu seiner Priorität für die Abwehr erklärte. Koundé entschied sich für Barcelona, hat unter Flick inzwischen aber seinen Stammplatz verloren.

Die Ausfälle in der Defensive eröffneten Brian Fariñas die Chance auf sein Debüt bei den Profis. Neben Koundé standen Flick auch Eric Garcia und Xavi Espart verletzt nicht zur Verfügung. Bei Koundé bleibt offen, wann er wieder eingreifen kann.

An anderer Stelle entspannt sich die Personallage: Dani Olmo trainiert nach rund einem Monat Pause wegen einer Adduktorenverletzung wieder mit der Mannschaft. Frenkie de Jong soll nach einem Schreckmoment bei der niederländischen Nationalmannschaft am Sonntag gegen Villarreal verfügbar sein. Auch ein Einsatz von Pau Cubarsí ist nicht ausgeschlossen.

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.