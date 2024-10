"Es bedeutet mir sehr viel" - Timo Werner nach Tor-Premiere erlöst

Gleich in der fünften Minute lenkte Werner ein Zuspiel von Dejan Kulusevski aus der Strafraummitte sehenswert mit dem rechten Fuß in den Kasten.

Timo Werner nach Tor erleichtert

„Wenn man in schwierigen Wochen in ähnlichen Situationen nicht getroffen hat, dann ist man ein bisschen nervös – aber was soll passieren? Wenn ich noch eine Chance verpatze, dann macht das auch nichts mehr. Ich will jetzt treffen“, erklärte der frühere DFB-Stürmer seine Gedanken vor dem Tor.