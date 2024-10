United gewinnt bei Debüt von van Nistelrooy

Für United, das als Nachfolger von ten Hag wohl den Portugiesen Ruben Amorim von Sporting Lissabon verpflichten will, erzielten Casemiro (15./41.), Alejandro Garnacho (28.) und Bruno Fernandes (36./59.) die Tore. Der Tabellen-14. der Premier League trifft am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) in der Liga auf Chelsea, auch dann soll wohl der ehemalige Starstürmer van Nistelrooy noch an der Seitenlinie stehen.