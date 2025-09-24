Mathys Tel vergibt Großchance für Tottenham

Vincent Wuttke 24.09.2025 • 21:25 Uhr Mathys Tel hat schwere Wochen bei Tottenham hinter sich. Der Ex-Münchner bekommt eine seltene Möglichkeit - und lässt dann eine Großchance liegen.

In der 3. Runde des League Cups in England hat Mathys Tel zum zweiten Mal in dieser Saison eine Chance bekommen, sich von Beginn an zu präsentieren. Im Heimspiel gegen den Drittligisten Doncaster Rovers beorderte Coach Thomas Frank den Franzosen in die Startelf.

In der Anfangsphase hatte Tel direkt die Möglichkeit, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Doch der frühere Bayern-Stürmer vergab in der zweiten Minute und dritten Minute zwei Großchancen.

Neben Tel standen auch Joao Palhinha und Xavi Simons von Beginn an auf dem Rasen. Palhinha erzielte per Fallrückzieher die Führung für Tottenham.

Tel kommt in dieser Spielzeit bisher auf drei Einsätze in der Liga und sammelte dabei insgesamt nur 98 Minuten. Zudem wurde er im UEFA Super Cup zum tragischen Helden und verschoss einen Strafstoß im Elfer-Showdown gegen Paris. Danach wurde der 20-Jährige in den sozialen Medien teilweise rassistisch beleidigt.

Der nächste Nackenschlag folgte wenig später. Der 20-Jährige fehlt im Kader der Spurs für die Ligaphase der Champions League. Statt des früheren Bayern-Juwels nominierte Trainer Thomas Frank die drei Stürmer Richarlison, Dominic Solanke und Randal Kolo Muani, der am Deadline Day leihweise zu Tottenham wechselte.