Paris Brunner trifft bei Monaco-Sieg schon wieder

Die AS Monaco schwimmt weiter auf der Erfolgswelle und klettert vorübergehend an die Tabellenspitze in Frankreich. Paris Brunner trifft erneut.

Die AS Monaco ist einfach nicht zu bezwingen! Durch einen 2:1-Erfolg am Freitagabend gegen RC Lens ist das Team um den deutschen Stürmer Paris Brunner vorübergehend an die Tabellenspitze der Ligue 1 gesprungen.

Brunner selbst brachte die Monegassen in der 32. Minute in Führung. Der 20-Jährige wurde glänzend von Teamkollege Matthis Abline freigespielt und blieb vor Lens-Keeper Robin Risser cool.

Paris Brunner trifft nach Skandal

Es war Brunners viertes Ligue-1-Tor in der laufenden Saison. Mit dieser Ausbeute ist der deutsche U21-Nationalspieler, der aktuell von der DR Kongo umworben wird, der erfolgreichste deutsche Torschütze in den Top-5-Ligen.

Zuletzt hatte Brunner noch mit einer Kopf-ab-Geste für einen Skandal gesorgt. Nach dem aufsehenerregenden Jubel des früheren deutschen U17-Weltmeisters im Ligaspiel bei Racing Straßburg (1:1) hat sogar die die Disziplinarkommission des französischen Ligaverbandes Ermittlungen aufgenommen.

Paris Brunner trifft auch gegen Lens Paris Brunner trifft auch gegen Lens © IMAGO/PsnewZ

Lens trennte sich von Toppmöller

Matthieu Udol hatte zwischenzeitlich für Lens ausgeglichen (57.), ein Eigentor von Lens-Profi Jonathan Gradit (84.) sicherte den Monegassen dann den Sieg. Monaco thront nun mit 13 Punkten nach fünf Ligaspielen an der Tabellenspitze.

Hinter Gegner Lens liegen nach der Entlassung von Trainer Dino Toppmöller aufregende Tage. Unter der Woche war die Trennung vollzogen worden, nachdem es zum Zerwürfnis zwischen Vereinsspitze und dem früheren Frankfurter über dessen Co-Trainer und Vertrauten Nelson Morgado gekommen war.

Der Klub wollte sich zuvor von Morgado, den Toppmöller wie Ervin Skela als Assistent mitgebracht hatte, trennen. Der bisherige Co-Trainer Yannick Cahuzac wurde anschließend zur Dauerlösung befördert.

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