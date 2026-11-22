PSG wird von der nächsten Horror-Verletzung heimgesucht. Nach Khvicha Kvaratskhelia zieht sich auch Désiré Doué einen Kreuzbandriss zu.

Désiré Doué hat sich wie befürchtet schwer verletzt. Der französische Nationalspieler zog sich einen „Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie“ zu, teilte Paris Saint-Germain offiziell mit. Noch vor Ablauf des Monats solle der 21-Jährige operiert werden.

Doué war beim 3:2-Sieg von PSG gegen OGC Nizza in der Ligue 1 am Samstag unter Tränen vom Platz getragen worden. Für den französischen Meister und Champion-League-Sieger stellt die Verletzung den nächsten empfindlichen Rückschlag dar: Vor einigen Wochen hatte sich auch Khvicha Kvaratskhelia einen Kreuzbandriss zugezogen.

Doué-Ausfall trifft PSG hart

Beide Spieler werden nun über viele Monate hinweg fehlen, beide waren bislang absolute Leistungsträger. In 15 Saisonspielen war Doué auf sechs Tore und vier Assists gekommen.

„So ist das Leben als Profi auf höchstem Niveau“, hatte PSG-Trainer Luis Enrique noch vor Verkündung der offiziellen Diagnose gesagt: „Man muss es akzeptieren, und ich bin mir sicher, dass er sich gut erholen und noch stärker zurückkommen wird.“

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