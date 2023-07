So kurz nach Ankunft: Veränderung für Lionel Messi!

Nachdem Lionel Messi am vergangenen Wochenende ein traumhaftes Debüt im Trikot seines neuen Arbeitgebers Inter Miami feiern durfte, steht nun eine große Ehre vor dem argentinischen Superstar.

Superstar Lionel Messi schießt Inter Miami per Freistoß zum Sieg beim Debüt

In der Nacht zu Samstag hat Messi seinen Einstand für Miami gefeiert und wurde in der 54. Minute zusammen mit Sergio Busquets eingewechselt. Beim Stand von 1:1 bekam der Klub von Eigentümer David Beckham einen Freistoß, den der Argentinier aus rund 22 Metern in den linken Winkel schoss.