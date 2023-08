Dämpfer für Messi! Kein Tor und bei Inter Miami erstmals ohne Sieg seit Debüt

Und Messi? Der argentinische Weltmeister besaß im Dress seines neuen Klubs zwar mehrere Freistöße in aussichtsreicher Position, ließ die sich bietenden Chancen jedoch ungenutzt. Bitter: In der Nachspielzeit versuchte er durch eines seiner sonst so unnachahmlichen Dribblings einen Treffer zu erzwingen, scheiterte aber an Nashville-Torwart Elliot Panicco.