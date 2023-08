Wegen Messi! Putzkraft bei Inter Miami gefeuert

Cristian Salamanca bereut seinen folgenschweren Vorstoß nicht. „Es war jede Sekunde wert“, blickt er im Gespräch mit der argentinischen Zeitung La Nación über seine Begegnung mit Lionel Messi zurück. Bis vor wenigen Tagen war er noch offiziell als Putzkraft im Stadion von Inter Miami angestellt, allerdings wurde ihm nun aufgrund einer Szene in den Katakomben gekündigt.

Der Kolumbianer erzählte: „Ich habe zufällig die Toiletten in dem Sektor geputzt, in dem die Busse geparkt sind. Zum Glück war ich da, als der Bus kam und die Spieler ausstiegen. Der letzte war Messi und ich schrie ‚Hey, Weltmeister!‘ Messi schaute mich an. Ich zeigte ihm, dass ich ein Argentinien-Trikot trug und hielt einen Stift hoch. Er bot mir sein Autogramm an.“