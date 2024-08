Reus feiert Traum-Debüt: "Ich bin hungrig auf mehr“

Marco Reus hat sich sein erstes Spiel für Los Angeles Galaxy nicht besser vorstellen können. Der 35-jährige Ex-Dortmunder, der erst vor zehn Tagen seinen Vertrag in LA unterschrieb, feierte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (MEZ) gegen Atlanta United ein Traum-Debüt. Nach seiner Einwechslung in der 62. Minute war Reus direkt an beiden Toren zum 2:0-Sieg seiner Mannschaft beteiligt.