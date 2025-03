Absurder Zoff um Fußball-Ikone Messi: Bodyguard fordert Kampf!

Wegen des Designs der von ihnen auf den Markt gebrachten Energydrinks tobt seit vergangenem Jahr ein Rechtsstreit zwischen Lionel Messi und Logan Paul. Nun könnte dieser Streit absurde Züge annehmen. Der Bodyguard des argentinischen Fußball-Idols mischte sich in die Sache ein - und forderte den WWE-Star zu einem Kampf heraus.

In einem Video auf Social Media forderte Yassine Cheuko bereits Logan Paul heraus. „Hör zu, Logan! Ich mache dieses Video, weil ich täglich von Leuten angesprochen werde und ständig davon in Instagram-Kommentaren lese, dass sich alle diesen Kampf wünschen. Jetzt gibt es für dich kein Zurück und keinen Ausweg mehr. Wir machen diesen Kampf für die Leute!“

Zoff um Energydrink

Der Rechtsstreit zwischen dem achtmaligen Weltfußballer und dem WWE-Star mündete im letzten Jahr in einer Unterlassungsklage gegen Messi. Was war passiert?

Messi brachte 2024 seinen eigenen Energydrink auf den Markt („Mas+ by Messi“). Das Design hätte vielen Leuten damals bekannt vorkommen können. Der eigene Energydrink von Paul („Prime“) weist große Ähnlichkeiten zu dem neuen Drink von Messi auf. Nach Goal -Informationen hat „Mas+“ jedoch als erstes rechtliche Schritte eingeleitet.

Paul forderte Messi heraus

Erst im Februar forderte Paul Messi in einem Video auf TikTok heraus, mit ihm in den Ring zu steigen. Dann würde Paul die Klage fallen lassen. Er gab später zu, dass er sich damit einen Spaß erlaubt hat und es nicht ernst gemeint gewesen war.

Messis Bodyguard sah das allerdings nicht als Spaß. Cheuko will nun mit Paul in den Ring steigen. Er hat bereits eine Mixed-Material-Arts-Ausbildung. Viel mehr ist über die Vergangenheit Cheukos nicht bekannt. In Messis Zeit bei Inter Miami fiel Cheuko bereits öfter auf, als er den Argentinier auch beim Jubel beschützte.