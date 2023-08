Sogar beim Jubel! Bodyguard beschützt Messi

Messi-Hype in den USA: Bodyguard beschützt sogar beim Jubeln

Kein Wunder, dass der Beckham-Klub dem amtierenden Weltmeister einen derartigen Schutz bieten will, Messi hat in den USA einen regelrechten Hype ausgelöst. Seit seinem Wechsel in die Vereinigten Staaten schnellten die Zuschauerzahlen in die Höhe, die Fans auf Social Media ebenso wie die Ticketpreise.