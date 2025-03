Ex-BVB-Keeper Bürki: "Das werde ich nie vergessen"

2022 wechselte Roman Bürki vom BVB in die USA. Dort habe er „nach einer schwierigen Zeit in Deutschland“ zu sich selber gefunden, wie er im SPORT1-Interview verrät.

Fast sechs Jahre war Roman Bürki die Nummer eins beim BVB . Doch dann verlor der Schweizer seinen Stammplatz erst an Marwin Hitz und schließlich an Gregor Kobel.

SPORT1 : Herr Bürki, was hat sich seit dem Wechsel vom BVB in die USA verändert?

Roman Bürki : Die Wohnungssituation. Ich wohne woanders. Der Fußball natürlich auch, es macht enorm viel Spaß hier. Ich habe mich auch wieder ein bisschen selber gefunden, nach einer schwierigen Zeit in Deutschland. Aber ich genieße es einfach, hier zu sein, hier zu spielen. Es ist anders, aber es macht Spaß.

Vom BVB nach St. Louis: Bürki erklärt seine Motivation

Bürki : Für mich war genau das eigentlich auch ausschlaggebend, ein Teil davon zu sein, zu sehen, wie das ist, einen Klub von Null aufzubauen. Und wie gesagt, zweieinhalb Jahre bin ich jetzt hier in der MLS. Davor, bevor wir echt gestartet sind, war ich auch schon da, um einfach alles mitzuerleben und zu sehen. Das wächst einem ans Herz und der Klub macht enorm viel Spaß, vor allem wenn man gewinnt.

SPORT1 : Nach drei Spielen in der MLS-Saison haben Sie noch kein Gegentor kassiert.

Bürki : Für mich ist das natürlich immer das Ziel, wenn ich ins Spiel reingehe und ich bin froh, dass die Mannschaft und ich das so hingekriegt haben.

Bürki: Besonderer BVB-Moment unter Tuchel

SPORT1 : Rückblickend, was ist die schönste Erinnerung an die Zeit beim BVB?

Bürki : Ganz klar, der erste Pokalsieg, damals noch unter Thomas Tuchel (2017, Anm. d. Red.), auch dann die Feier am Borsigplatz, das ist einmalig und das werde ich mein Leben nie vergessen.

BVB-Krise? „Es ist natürlich schon hart“

SPORT1 : Die Krise, die der BVB in der Bundesliga gerade durchlebt, inwiefern berührt Sie das?

Bürki : Es ist natürlich schon hart zu sehen, wie es im Moment abläuft und es ist natürlich auch schwierig, dann aus so einer Phase herauszukommen. Aber ich bin überzeugt, der BVB wird das gut machen, dass es auch wieder aufwärts geht.

SPORT1 : Was macht St. Louis zu einem besonderen Klub?

Bürki: Vor allem, wenn wir zu Hause spielen. Die Fans fiebern enorm mit, stehen extrem hinter dem Verein. Vielleicht auch, weil wir in einer Stadt sind, die nicht so viele große Mannschaften hat, die in den Top-Ligen spielen. Es ist sehr schön dort zu spielen und die Leute zu begeistern.