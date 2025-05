Böses Erwachen für Reus: Als Meister historisch schlecht

Marco Reus und die L.A. Galaxy starten als Meister historisch schlecht in die neue MLS-Saison. Das Team des Deutschen steht am Abgrund.

Drei Unentschieden, acht Niederlagen, kein einziger Sieg und abgeschlagen Letzter der Western Conference - das ist die ernüchternde Bilanz des Meisters nach elf Spielen in der neuen MLS-Saison, inklusive Negativrekord für den schlechtesten Saisonstart eines Meisters in der Geschichte.

Historischer Tiefschlag für Reus und Galaxy

Schon im März warnte Reus: „Das ist der schlechteste Start, den wir haben können. Wir kassieren zu viele Tore, und wir schießen nicht so viele Tore.“

Der Ex-BVB-Star konnte selbst er einen einzigen Treffer in dieser Saison beisteuern. Acht von 15 Pflichtspielen verpasste Reus wegen einer Knieverletzung - und zeigt damit ein großes Problem der Galaxy auf: Die Verletzungssorgen wichtiger Spieler bremsen den Meister merklich aus.

Darum hat Los Angeles Galaxy so große Probleme

Mittelfeldspieler Riqui Puig fehlt durch seinen Kreuzbandriss schon seit Anfang Dezember, die Offensivspieler Gabriel Pec und Joseph Paintsil (fiel zu Saisonbeginn schon aus) verletzten sich gegen Kansas jetzt auch noch. Damit muss L.A. aktuell auf Spieler verzichten, die in der vergangenen Saison an über 50 Toren beteiligt waren.

Die „Designated Player Rule“ wurde 2007 eingeführt und soll der MLS die Möglichkeit geben, internationale Star-Spieler zu verpflichten. Die MLS versprach sich so größere Bekanntheit und Attraktivität im internationalen Vergleich. Der erste Spieler, der über diese Regel 2007 verpflichtet wurde, war David Beckham, weshalb sie auch als „Beckham Rule“ bezeichnet wird.

Ausfälle fallen ins Gewicht

„Sie machen einen großen Unterschied in der MLS und jetzt haben wir keine mehr“, erklärte Yoshida nach der Niederlage in Kansas die Bedeutung der DP. Wie Coach Greg Vanney verriet, gebe es noch keine genaueren Informationen zu den Verletzungen seiner Spieler, man werde diese „in den nächsten Tagen” überprüfen.

„Wir sind in vielen dieser Spiele nicht unterlegen gewesen... Wir müssen das in Ergebnisse umwandeln, Punkt. Ich möchte sehen, dass unsere Jungs sich gegenseitig pushen und herausfordern”, nahm Vanney seine Profis in die Pflicht.