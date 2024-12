Reus feiert seinen ersten Meistertitel!

Der frühere BVB-Star Marco Reus wird erstmals in seiner Laufbahn Meister. Im MLS-Finale ist er bei seinem Team Los Angeles Galaxy allerdings lange nur Zuschauer.

Marco Reus ist erstmals in seiner Karriere Meister! Der langjährige BVB-Star feierte mit Los Angeles Galaxy den Titelgewinn in der US-amerikanischen Major League Soccer (MLS). Im Finale setzte sich Reus' Team gegen die von Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls mit 2:1 (2:1) durch.