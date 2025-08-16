Thomas Müller erklärt: Darum kommt Frau Lisa nicht nach Kanada mit

SPORT1 16.08.2025 • 15:49 Uhr Thomas Müller schlägt in Kanada ein neues Kapitel auf. Erstmals nicht mit dabei ist seine Frau Lisa - Müller erklärt.

Thomas Müller ist endgültig in seinem neuen Zuhause Kanada angekommen. In Vancouver, wo er für die heimischen Whitecaps aufläuft, bezieht er eine Wohnung in einem Hochhaus.

Seine Frau Lisa kommt allerdings nicht mit. „Bis Dezember bleibe ich alleine hier. Die Saison ist bis dahin sehr gestückelt und wir haben ja auch Länderspielpausen“, erklärte der 35-Jährige der Bild.

Ein anderer Grund: Lisa Müller ist Dressurreiterin, aktuell befinde sie sich mitten in der Saison: „Da würde es jetzt keinen Sinn machen, da große Umzüge zu planen.“

Müller lebt sich schnell ein - und sorgt für Lacher

Probleme beim Einleben in seiner neuen Heimat hat Müller bisher nicht. Gewohnt lustig präsentierte er sich seinen neuen Mitspielern und gab einem von ihnen ein kurioses Geschenk.

Weil er die Rückennummer 13 an Müller abtrat, erhielt Ralph Priso von diesem eine Lederhose als Geschenk. Typisch Müller eben.