MLS: Besondere Auszeichnung für Thomas Müller

Ein Dreierpack am 36. Geburtstag, der höchste Sieg in der Franchise-Geschichte und nun auch noch die erste Auszeichnung in Nordamerika: Thomas Müller ist von der Major League Soccer zum „Spieler des 33. Spieltags“ gekürt worden.
Besondere Auszeichnung für Müller
Thomas Müller führt die Whitecaps mit einem Hattrick zu einem historischen Sieg. Dafür erhält der Ex-Bayern-Star eine besondere Auszeichnung.
„Vintage Thomas Müller“, schrieb die MLS anerkennend bei X zu einem entsprechenden Bild des Routiniers.
Der langjährige Bayern-Star erlebt bei den Vancouver Whitecaps einen Einstand nach Maß. In seinem erst dritten Einsatz nach dem Wechsel aus München führte der Weltmeister von 2014 sein neues Team zuletzt zu einem historischen 7:0-Erfolg gegen Philadelphia Union. Müller traf dabei dreimal, zweimal per Strafstoß.
Müller mit Traumstart in der MLS
Seit Müllers Ankunft ist Vancouver ungeschlagen und rangiert derzeit aussichtsreich auf Platz drei der Western Conference.
Für den „Hattrick-Hero” hätte der Start in die MLS kaum besser sein können - die Auszeichnung ist der passende Beleg dafür.