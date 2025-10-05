MLS: Thomas Müller nach Rekordsieg wieder in der Startelf

Thomas Müller trifft mit Vancouver auf San José - und darf von Beginn an ran.

Müller triumphierte mit den Whitecaps zuletzt mit 4:2 über den Stadtrivalen Vancouver FC und erzielte den 300. Pflichtspieltreffer seiner Karriere für Klubs und Nationalmannschaft. Zudem war es für den 36-Jährigen der 35. Titel seiner Karriere – Rekord!