MLS: Thomas Müller nach Rekordsieg wieder in der Startelf

Thomas Müller in der Startelf

Thomas Müller trifft mit Vancouver auf San José - und darf von Beginn an ran.

Nach dem Gewinn der Canadian Championship kehren die Vancouver Whitecaps in den Ligabetrieb in der MLS zurück. In der Partie gegen die San José Earthquakes (ab 0 Uhr im LIVETICKER) am 35. Spieltag steht Thomas Müller in der Startelf.

Der ehemalige Bayern-Star agiert in der Offensive hinter Stürmer Rayan Elloumi.

Müller triumphierte mit den Whitecaps zuletzt mit 4:2 über den Stadtrivalen Vancouver FC und erzielte den 300. Pflichtspieltreffer seiner Karriere für Klubs und Nationalmannschaft. Zudem war es für den 36-Jährigen der 35. Titel seiner Karriere – Rekord!

Müller zog an seinem 2014-Weltmeisterkollegen Toni Kroos (34 Titel) vorbei und ist nun erfolgreichster deutscher Fußballer.

