Thomas Müller lüftet sein Bart-Geheimnis

Felix Kunkel 20.10.2025 • 14:32 Uhr Thomas Müller sorgt in der MLS für Furore. Neben seinen sportlichen Leistungen fällt die Bayern-Legende auch mit seinem neuen Look auf, den Müller nun erklärt.

Nicht nur sportlich hat sich Thomas Müller mit seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps verändert - auch optisch macht der Weltmeister von 2014 inzwischen einen neuen Eindruck und trägt Bart.

Vor allem in den sozialen Netzwerken sorgt Müllers neuer Look für Gesprächsstoff. Nun hat der 36-Jährige verraten, wie es zu der Veränderung gekommen ist.

„Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen“

„Ich hatte noch nie einen Bart“, erklärte Müller im Interview in der BR-Sendung Blickpunkt Sport. „Viele meiner Teamkollegen haben einen Bart und vielleicht liegt es auch daran. Der Mensch versucht sich ja immer zu bestätigen.“

Doch offenbar hat auch die Distanz zu seiner bayerischen Heimat, die rund zehn Flugstunden entfernt liegt, etwas mit seinem Bart zu tun.

Müller: Teamkollege bucht Termin beim Barber

„Entstanden ist das Ganze vielleicht auch ein bisschen durch das Hin- und Herfliegen. Irgendwann war ich über den Punkt drüber, wo es juckt und easy weggeht. Und dann hatte ich mal ein bisschen mehr Material zum Arbeiten“, führte Müller aus.

Und weiter: „Dann hat ein Teamkollege gesagt, ich gehe am Montag zum Barber und ich mach’ dir jetzt einen Termin. Und als es frisch gemacht war, sah es gar nicht so schlecht aus, deshalb dachte ich, ich lass’ es jetzt mal.“