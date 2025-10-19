Überraschende Barca-Enthüllung von Thomas Müller

Vor seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps hätte sich Thomas Müller offenbar auch ein überraschendes Engagement beim FC Barcelona vorstellen können.
Barca-Enthüllung von Müller
„Ich wollte raus aus Europa. Es hätte vielleicht ein, zwei Optionen gegeben“, erklärte der ehemalige Bayern-Star im Interview in der BR-Sendung Blickpunkt Sport. „Ich sag’ mal, wenn mich der Hansi Flick angerufen hätte, der mich sehr gut kennt und mir die Rolle in Barcelona gut gefallen hätte - hätte ich vielleicht gesagt: So was kann ich mir vorstellen.“
Müller führte auch aus, was ihn an einem solchen Szenario gereizt hätte: „Du bist bei einem Topklub, du weißt, was die Leute von dir erwarten.“
Müller bestätigt alternatives Ziel
Einen Wechsel zu einem Verein ohne klare sportliche Perspektive hatte der 36-Jährige hingegen ausgeschlossen: „Wo du in einer Mannschaft spielst, wo du nicht einschätzen kannst, in welche Richtung geht es diese Saison, in welche Richtung geht deine Rolle, was ist die Erwartungshaltung der Fans.“
Dass auch ein Wechsel nach Sydney eine Alternative gewesen wäre, bestätigte Müller erneut. Letztlich hätten jedoch familiäre Gründe und die lange Flugzeit dagegen gesprochen: „Ich habe gesagt: zehn Stunden Direktflug täglich oder 24 Stunden - und du musst über drei Stationen ... ‚Ja, dann machst Vancouver‘ - somit war die Debatte schnell vom Tisch, da waren sich alle einig.“
In Kanada hat Müller einen Traumstart hingelegt: In seinen ersten acht Partien für die Whitecaps gelangen dem Routinier acht Tore und vier Assists. Die Hauptrunde der MLS schloss der Klub nach einer 1:2-Heimniederlage gegen den FC Dallas auf Platz zwei der Western Conference ab - nun geht es in den Playoffs erneut gegen Dallas.