Überraschende Barca-Enthüllung von Thomas Müller

Felix Kunkel 19.10.2025 • 15:30 Uhr Thomas Müller begeistert bei seinem neuen Klub in Vancouver. Nun verrät der frühere Bayern-Star, dass er sich auch ein Engagement beim FC Barcelona hätte vorstellen können.

Vor seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps hätte sich Thomas Müller offenbar auch ein überraschendes Engagement beim FC Barcelona vorstellen können.

„Ich wollte raus aus Europa. Es hätte vielleicht ein, zwei Optionen gegeben“, erklärte der ehemalige Bayern-Star im Interview in der BR-Sendung Blickpunkt Sport. „Ich sag’ mal, wenn mich der Hansi Flick angerufen hätte, der mich sehr gut kennt und mir die Rolle in Barcelona gut gefallen hätte - hätte ich vielleicht gesagt: So was kann ich mir vorstellen.“

Müller führte auch aus, was ihn an einem solchen Szenario gereizt hätte: „Du bist bei einem Topklub, du weißt, was die Leute von dir erwarten.“

Müller bestätigt alternatives Ziel

Einen Wechsel zu einem Verein ohne klare sportliche Perspektive hatte der 36-Jährige hingegen ausgeschlossen: „Wo du in einer Mannschaft spielst, wo du nicht einschätzen kannst, in welche Richtung geht es diese Saison, in welche Richtung geht deine Rolle, was ist die Erwartungshaltung der Fans.“

Dass auch ein Wechsel nach Sydney eine Alternative gewesen wäre, bestätigte Müller erneut. Letztlich hätten jedoch familiäre Gründe und die lange Flugzeit dagegen gesprochen: „Ich habe gesagt: zehn Stunden Direktflug täglich oder 24 Stunden - und du musst über drei Stationen ... ‚Ja, dann machst Vancouver‘ - somit war die Debatte schnell vom Tisch, da waren sich alle einig.“