"Es kam völlig überraschend": Karriereende von Wegbegleiter war für Messi ein Schock

Luca Utz 12.11.2025 • 15:39 Uhr Lionel Messi muss den Rücktritt seiner langjährigen Teamkollegen Jordi Alba und Sergio Busquets zum Jahresende hinnehmen - und reagiert darauf geschockt.

Jordi Alba und Sergio Busquets von Inter Miami werden zum Jahreswechsel ihre Fußballschuhe an den Nagel hängen. Während Busquets diese Entscheidung lange geplant habe, war Albas Entschluss ein Schock für dessen Mitspieler.

Dies erzählte Weltstar Lionel Messi im Interview mit der spanischen Zeitung Sport. „Die Wahrheit ist, dass es sehr seltsam war. Wir hatten damit nicht gerechnet“, erklärte der achtmalige Ballon d´Or-Gewinner über Alba. Dieser habe die Entscheidung, seine Karriere zu beenden „von einem Tag auf den anderen“ getroffen.

Trio prägte Ära bei Inter Miami

Der Argentinier führte aus: „Er kam eines Tages in die Kabine und sagte uns, dass er aufhört – ohne dass wir vorher darüber gesprochen hatten. Es kam völlig überraschend.“

Damit geht das zweite gemeinsame Kapitel des Trios um Messi, Alba und Busquets zeitnah zu Ende. Eine emotionale Situation für den mehrmaligen Weltfußballer. „Es ist schade, weil wir nicht nur auf dem Platz viel gemeinsam erlebt haben, sondern auch Freunde sind“, erklärte der 38-Jährige.

Nachdem die drei Spieler bereits beim FC Barcelona eine Ära geprägt hatten, verschlug es sie im Sommer 2023 in die USA zu Inter Miami. Das Team wurde in kürzester Zeit zu einer der besten Mannschaften der MLS, unter anderem konnte Miami mit den ehemaligen Barca-Stars 2023 den League Cup gewinnen.

Messi denkt nicht ans Aufhören

Während seine langjährigen Weggefährten kurz vor dem Ende ihrer Fußballkarriere stehen, kommt ein Abschied von der Bühne des Weltfußballs für Messi noch nicht infrage. Erst im Oktober verlängerte er seinen Vertrag beim US-Klub bis 2028.