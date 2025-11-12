MLS: Zukunft von Reus wohl geklärt

SPORT1 12.11.2025 • 10:48 Uhr Marco Reus wird wohl noch länger in den USA bleiben. Der frühere Dortmunder steht vor einer Vertragsverlängerung bei Los Angeles Galaxy.

Marco Reus scheint an seinem neuen Leben in Kalifornien Gefallen gefunden zu haben. Einem Medienbericht zufolge steht der frühere Offensivstar von Borussia Dortmund vor einer Vertragsverlängerung bei Los Angeles Galaxy.

Wie die Sport Bild meldet, wird der 36-Jährige, der im August 2024 in die MLS gewechselt war, in den kommenden Wochen seinen Ende 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig bis Ende 2027 verlängern.

Reus vor Vertragsverlängerung bei LA Galaxy

„Wir sind mit Galaxy in sehr guten Gesprächen“, sagte Reus‘ Berater Dirk Hebel der Zeitschrift. „Marco Reus und LA – das passt einfach sehr gut zusammen. Beide Seiten wollen die erfolgreiche Zusammenarbeit weiter fortsetzen und ausbauen.“

Reus gewann 2024 mit Galaxy die Meisterschaft in der MLS und somit den ersten Meistertitel in seiner Karriere. Der Klub verpasste in der laufenden Saison jedoch als Titelverteidiger die Playoffs.