MLS: Playoff-Gegner für Thomas Müller fix

SID 25.11.2025 • 07:11 Uhr Der Liga-Neuling aus San Diego gewinnt gegen Minnesota United und spielt in den Playoffs nun gegen Vancouver um den Finaleinzug.

Thomas Müller trifft mit den Vancouver Whitecaps im Playoff-Halbfinale der Fußball-Profiliga MLS auf den San Diego FC.

Das Team aus Kalifornien zog durch einen 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen Minnesota United ins Endspiel der Western Conference ein, das in der Nacht zu Sonntag (3.00 Uhr) ebenfalls in San Diego ausgetragen wird.

Kommt es zum Traumfinale gegen Messi?

Der dänische Nationalspieler Anders Dreyer (72.) ließ den im Westen topgesetzten MLS-Neuling jubeln. Den zweiten Finalteilnehmer spielen in der Eastern Conference am Samstag (22.00 Uhr) Lionel Messis Inter Miami und der New York City FC aus. Das Endspiel wird am 6. Dezember (20.30 Uhr) ausgetragen.