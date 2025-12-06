MLS-Finale mit Messi und Müller: Inter Miami - Vancouver Whitecaps live im TV, Stream & Ticker

SPORT1 06.12.2025 • 17:30 Uhr Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps sind am Samstag im MLS-Finale bei Inter Miami gefordert. Im Fokus steht vor allem das Duell mit Lionel Messi.

Den Triumph in der Western Conference haben Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps bereits eingetütet, nun peilen sie auch den MLS-Titel an. Im Finale wartet am Samstag jedoch kein Geringerer als Lionel Messi mit Inter Miami (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER).

Im Fokus steht natürlich das Duell der beiden Weltmeister: Messi gegen Müller, die sowohl auf Vereinsebene als auch mit ihren Nationalmannschaften häufig miteinander zu tun hatten – insgesamt bereits zehnmal, siebenmal hatte Müller das bessere Ende auf seiner Seite, darunter im WM-Finale 2014, als Deutschland gegen Argentinien mit 1:0 nach Verlängerung gewann.

„Jetzt gerade ist das Finale für mich das wichtigste Spiel in meinem Leben, weil es das einzige ist, über das wir heute sprechen“, sagte der 36Jahre alte Müller am Donnerstag auf einer Pressekonferenz der Vancouver Whitecaps mit einem Lächeln auf den Lippen. Danach witzelte er mit den anwesenden Journalisten: „Das ist eine gute Schlagzeile, oder? Boom!“

Die Vorfreude der beiden Superstars auf das Finale in Florida ist jedenfalls immens. „Zunächst einmal ist es großartig, dass Müller in der MLS spielt, und die damit verbundenen Auswirkungen sind enorm“, erklärte Messi. „Es ist gut, dass es zu diesem Finale gekommen ist und wir wieder gegeneinander antreten können.“

Vancouver sei eine „sehr konstante Mannschaft“, es stehe ein „sehr, sehr hartes Spiel“ bevor, betonte Messi. „Die Verpflichtung von Müller macht das Team noch einmal deutlich stärker. Sie bringt mehr Spielverständnis ins Spiel, ins Team. Es wird ein ganz besonderes Finale werden, in dem wir hoffentlich gewinnen werden.“

Müller: „Es ist ein perfektes Finale“

Nachdem sich Miami zuletzt mit 5:1 gegen den New York City FC durchgesetzt und Vancouver mit 3:1 beim San Diego FC gewonnen hatte, ist es nun für beide Mannschaften die erste Teilnahme am Finale.