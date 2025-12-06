MLS: Sondergenehmigung für Müller-Team

Johannes Vehren 06.12.2025 • 13:59 Uhr Die Vancouver Whitecaps um Thomas Müller kämpfen gegen Lionel Messis Inter Miami um den MLS-Titel. Im Vorfeld bekommt das Müller-Team eine Sondergenehmigung.

Sondergenehmigung für Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps! Bevor es am Samstag gegen Inter Miami und Lionel Messi um den MLS-Titel geht (ab 20.30 Uhr im LIVETICKER), müssen die Kanadier das Abschlusstraining nicht um Finalstadion absolvieren.

„Wir haben beschlossen, nicht im Finalstadion zu trainieren. Wir haben das vor dem Champions-League-Halbfinale in Miami ebenfalls gemacht“, erklärte Vancouvers Sportdirektor Axel Schuster der Bild-Zeitung.

„Haben uns eine Ausnahme erkämpft“

Er fügte hinzu: „Das war sehr erfolgreich, deshalb gehen wir es genauso an. Dafür haben wir uns eine Ausnahme erkämpft, nicht im Stadion zu trainieren.“

Dementsprechend werden sich die Whitecaps im FIU Soccer Stadium auf das Finale vorbereiten und nicht in Miamis Stadion.

Vancouvers drittes Finale in 2025

„Für uns ist es das dritte Finale dieses Jahr. Ich glaube, wir haben aus dem einen Finale gelernt, uns nicht so viel davon anstecken zu lassen“, berichtete Schuster.

Zugleich betonte er, dass sie es die ganze Woche versucht haben, die Wichtigkeit der Partie nicht so präsent zu thematisieren. „Die Erfahrung aus dem Champions-League-Finale, wo wir uns wirklich eine Woche lang auf ein Finale vorbereitet haben, hat ja nicht so gut funktioniert“, verwies der Sportdirektor damit auf das 0:5 im Finale des Concacaf Champions Cup gegen Cruz Azul. Müller war damals noch nicht dabei.

Fragezeichen hinter Müller

Im Vorfeld des Endspiels am Samstag steht hinter dem ehemaligen Bayern-Star noch ein kleines Fragezeichen wegen Sehnenproblemen im Oberschenkel.