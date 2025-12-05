TV-Hammer um Müller

Newsticker
Auf der Pressekonferenz vor dem MLS-Cup-Finale gegen Inter Miami sorgt Thomas Müller für einen Lacher.
SID
Der Showdown zwischen Thomas Müller und Lionel Messi im MLS-Finale ist in Deutschland frei zugänglich.

Für das Traumfinale der Major League Soccer zwischen den Vancouver Whitecaps mit Thomas Müller und Lionel Messis Inter Miami benötigen interessierte Fußballfans doch kein kostenpflichtiges TV-Abo.

Wie der Streamingdienst Apple TV vor dem Endspiel am Samstagabend (20.30 Uhr) in Fort Lauderdale/Florida mitteilte, wird die Partie in Deutschland und über 100 weiteren Ländern kostenlos übertragen.

Beim mit Spannung erwarteten Duell im MLS Cup zwischen den Weltmeistern Müller und Messi sollen Apple zufolge über 30 Kameras das TV-Erlebnis verbessern.

Darunter sind robotergesteuerte Kameras an den Toren, eine Schiedsrichterkamera, spezielle ISO-Kameras für Trainer und Spieler sowie Drohnenaufnahmen. Die Vorberichterstattung beginnt eine Stunde vor dem Anpfiff.

