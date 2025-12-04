Müller vor Duell mit Messi: "Was gibt es Schöneres?"

SID 04.12.2025 • 05:45 Uhr Thomas Müller will in seiner ersten Saison mit den Whitecaps den ersten MLS-Titel gewinnen. Der Routinier fiebert dem Duell mit Lionel Messi entgegen.

Thomas Müller fiebert dem Duell mit Superstar Lionel Messi im MLS-Finale mit großer Vorfreude entgegen. „Was gibt es Schöneres als gegen den GOAT, gegen Messi zu spielen – und ihn zu schlagen?“ schrieb der langjährige Nationalspieler von den Vancouver Whitecaps in seinem Newsletter.

Müller trifft im Endspiel der nordamerikanischen Major League Soccer am Samstag (20.30 Uhr MEZ) mit den Whitecaps in Florida auf Inter Miami um den argentinischen Weltmeister Messi.

Müller könnte seinem neuen Klub dabei direkt in seiner ersten Saison in Kanada den ersten MLS-Triumph bescheren. „Job is not done. Ein Schritt fehlt noch“, schrieb Müller, dem die ambitionierte Einstellung seines Klubs gefällt: „So kenne ich das vom FC Bayern – ein Halbfinale ist ganz nett, aber es geht logischerweise immer um die ganze Wurscht.“

Müller vor MLS-Finale: „Das gibt Selbstvertrauen“