Vor dem MLS-Finale: Müller-Boss stichelt gegen Messi

Felix Kunkel 03.12.2025 • 14:46 Uhr Vor dem MLS-Finale erklärt Vancouver-Sportdirektor Axel Schuster, warum er Thomas Müller gegen keinen anderen Superstar eintauschen würde - auch nicht gegen Lionel Messi, den kommenden Gegner.

Drei Tage vor dem MLS-Finale gegen Inter Miami um Superstar Lionel Messi (Samstag, 20.30 Uhr im LIVETICKER) hat Vancouvers Sportdirektor Axel Schuster die Bedeutung von Thomas Müller hervorgehoben - und erklärt, warum er die Bayern-Ikone dem Argentinier vorzieht.

„Müller ist mir für Vancouver lieber als Messi“, betonte Schuster gegenüber der Sport Bild. „Wir wissen, wer wird sind. Wir sind ein Klub, der in einem kleinen Markt spielt. Bei uns funktioniert viel über Zusammenhalt, über Identifikation auch über Sich-gegenseitig-Helfen und -Unterstützen.“

Die Spieler der Whitecaps seien „sich alle nicht zu schade, den Fehler eines Kollegen auszubügeln, für ihn einzustehen. Das macht uns so stark“, fuhr der Verantwortliche fort. „Dafür musst du auch den richtigen Leuchtturm-Spieler, wie ich Thomas bezeichnen würde, verpflichten.“

Vancouver-Boss schwärmt von Müller

Müller war im Sommer nach Ablauf seines Vertrags beim FC Bayern ablösefrei an die kanadische Westküste gewechselt. Messi spielt bereits seit 2023 in der MLS und kostete seinem Klub ebenfalls keine Ablöse.

„Es hilft ja nichts, wenn du einen Superstar hast, der aber einen ganz anderen Ansatz zum Spiel hat. Deswegen sage ich: Für uns ist Thomas Müller der beste Spieler der Welt“, erklärte Schuster.

Der frühere Bundesliga-Funktionär, der bei Mainz und Schalke tätig gewesen war, lobte Müller in den höchsten Tönen: „Er hat außergewöhnliche Qualitäten und ist zudem ein echter Teamplayer. Er ist jemand, der möchte, dass die anderen neben ihm gut aussehen und glänzen.“

MLS: Müller winkt Titelprämie

Sowohl Messi als auch Müller fuhren in ihrer Karriere zahlreiche Trophäen ein. Im Gegensatz zum argentinischen Weltstar, der achtmal mit dem Ballon-d’Or ausgezeichnet wurde, gewann Müller aber kaum persönliche Auszeichnungen. Für Schuster ist dennoch klar: „Ich würde Thomas gegen keinen anderen Superstar der Welt eintauschen.“

Vancouver erreichte das MLS-Finale mit einem 3:1-Erfolg gegen San Diego, Miami buchte das Ticket für das Endspiel mit einem 5:1 gegen den New York City FC.