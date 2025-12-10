Parallel zum Fußball: Marco Reus überrascht mit neuem Job beim BVB

Vincent Wuttke 10.12.2025 • 21:06 Uhr Der Ex-Nationalspieler will seine Karriere fortsetzen - und hat parallel schon einen neuen Job beim BVB.

Noch keine Ende in Sicht: Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Marco Reus will seine Karriere offenbar auch nach dem Vertragsende bei Los Angeles Galaxy im nächsten Jahr fortsetzen. „Ich habe immer noch richtig, richtig Bock auf Fußball. Einfach, weil es mir unheimlich viel Spaß macht und das meine Liebe ist“, sagte der 36-Jährige bei DAZN.

Reus mit neuer Aufgabe beim BVB

Kurios: Kurz, nachdem Reus über seine Pläne in der MLS sprach, überraschte der BVB mit einer Mitteilung. Demnach hat Reus eine neue Aufgabe beim Bundesligisten, die er schon parallel zu seiner aktiven Karriere ausüben soll.

Reus ist ab sofort BVB-Botschafter. Künftig wird er als Repräsentant bei verschiedenen Veranstaltungen von Borussia Dortmund auftreten.

Reus war 2024 von Borussia Dortmund in die USA nach Los Angeles gewechselt und hatte in seiner ersten Saison den Titel in der MLS geholt. Galaxy-Klubchef Tom Braun hatte zuletzt in den Ruhr Nachrichten eine mögliche Vertragsverlängerung mit Reus angedeutet. Doch erst einmal freut sich der DFB-Pokalsieger von 2017 und 2021 auf die nächste Saison: „Für mich geht es einfach darum, gesund zu bleiben, eine gute Vorbereitung zu spielen und dann wieder anzugreifen.“

