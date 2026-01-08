Lionel Messi enthüllt konkreten Zukunftsplan - das kommt nach der Karriere!

SPORT1 08.01.2026 • 07:26 Uhr Lionel Messi verrät, was er nach seiner Karriere als Fußballer machen will. Der Weltstar hat einen klaren Plan im Kopf - Trainer wird er nicht.

Lionel Messi will dem Fußball auch nach dem Ende seiner Sportler-Karriere verbunden bleiben. Der argentinische Weltstar hat bereits einen Plan im Kopf, wie er nun verriet.

„Ich sehe mich nicht als Trainer. Ich möchte meinen eigenen Klub haben, von unten starten und ihn dann groß machen“, sagte er dem argentinischen Sender Luzu TV.

Bei Inter Miami steht Messi noch bis 2028 unter Vertrag, unmittelbar abzusehen ist der Wechsel vom Platz auf die Tribüne also noch nicht.

Messi verrät kuriose Details aus Privatleben

Erste Erfahrungen hat der 38-Jährige für den zukünftigen Berufswunsch aber bereits gesammelt. Im Mai war er offenbar an der Gründung eines Viertligaklubs in Uruguay beteiligt.

Es handelte sich um ein Projekt seines langjährigen Teamkollegen Luis Suárez, der den Verein Deportivo LSM ins Leben rief: „Ich möchte Luis dafür danken, dass er mir die Gelegenheit gegeben hat, an diesem Projekt teilzuhaben, an dem er seit vielen Jahren arbeitet, und das stark gewachsen ist“, sagte Messi.

In dem Interview gab er außerdem noch ein paar kuriose private Details preis. So erzählte er, dass er zu Hause nicht mit dem Ball spielen dürfe, „Antonela (seine Frau, Anm.) erlaubt das nicht.“