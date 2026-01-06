MLS: Müller verliert "Schlüsselspieler"

Samuel Kucza , Maximilian Lotz 06.01.2026 • 19:16 Uhr Thomas Müller verliert bei den Vancouver Whitecaps einen wichtigen Teamkollegen. Der Mittelfeldspieler will nun in England seinen nächsten Schritt gehen.

Ali Ahmed hielt die Titelträume der Vancouver Whitecaps am Leben. Sein Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich im MLS-Finale gegen Inter Miami war noch einmal ein Highlight im Trikot der Caps - es war zugleich sein letzter Treffer für das Team um Thomas Müller.

Denn seit Montag ist klar: Ali Ahmed kehrt seinem langjährigen Klub den Rücken und sucht sein Glück nun in England. Der 25-jährige Kanadier wechselt zu Norwich City in die Championship.

Müllers Whitecaps verlieren „Schlüsselspieler“

Der Abgang schmerzt die Kanadier. Für das in Vancouver ansässige Online-Portal Daily Hive war Ahmed ein „Schlüsselspieler für die Caps bei ihrem zauberhaften Weg ins MLS-Finale“.

Neben seinem Treffer bei der 1:3-Endspielniederlage gegen Lionel Messi und Co. steuerte der Mittelfeldspieler, der vornehmlich auf dem linken Flügel zum Zug kam, zwei Assists in den Playoffs bei. Schon in der regulären Saison glänzte er mit neun Vorlagen.

Beim Triumph im kanadischen Pokal wurde er beim 4:2-Sieg im Endspiel gegen den Vancouver FC mit einem Doppelpack zum Matchwinner.

Nun stürzt sich der kanadische Pokalheld in den englischen Abstiegskampf. „Ich denke, das wird ein perfekter Schritt sein, ich glaube nicht, dass es ein großer Sprung sein wird“, sagte Ahmed in seinem ersten Interview mit den Klubmedien.

Ahmed wurde in Toronto geboren, stieß 2020 zu den Caps, durchlief dort die Jugendakademie und feierte zwei Jahre später sein Debüt in der MLS. Nun wagt er erstmals den Schritt ins Ausland - und dann gleich über den großen Teich nach Europa.

Kein klassischer Karriereweg

Den Weg in den Profifußball fand Ahmed über Umwege. Seine Karriere verlief dabei alles andere als geradlinig.

Ahmed absolvierte mehrere Probetrainings und suchte lange nach einer sportlichen Heimat, ehe er in der Nachwuchsakademie der Whitecaps Fuß fasste. Zunächst spielte er für die zweite Mannschaft, arbeitete sich mit konstanten Leistungen jedoch Schritt für Schritt in den Profikader vor.

Dort entwickelte er sich vom Ergänzungsspieler zum festen Bestandteil der Mannschaft. Seine Vielseitigkeit – einsetzbar auf dem Flügel wie auch im Mittelfeld – machte ihn für Trainer besonders wertvoll.

Erfolge mit den Whitecaps

Sportlich feierte Ahmed mit den Whitecaps große Erfolge. Mit den Whitecaps gewann er dreimal in Folge die Canadian Championship (2023, 2024, 2025) und hatte entscheidenden Anteil an diesen Titeln.

Besonders herausragend war das Jahr 2025: Ahmed wurde mit der George-Gross-Memorial-Trophy als wertvollster Spieler des Wettbewerbs ausgezeichnet.

Ahmed entwickelte sich zu einer tragenden Säule. Insgesamt absolvierte er für die Caps über 100 Pflichtspiele in allen Wettbewerben – ein klarer Beleg für seine Konstanz und Bedeutung innerhalb des Teams.

Parallel zu seinen Klubleistungen etablierte sich Ahmed auch in der kanadischen Nationalmannschaft. Seit seinem Debüt im Jahr 2023 sammelte er über 20 Länderspieleinsätze und etablierte sich als feste Option.

„Jedes Spiel wie eine Frage nach Leben und Tod“

Mit dem Wechsel zu Norwich City beginnt für Ahmed nun ein neues Kapitel. In der englischen Championship wartet eine intensive und wettbewerbsstarke Liga auf den Kanadier. Als Drittletzter kämpft die frühere Fahrstuhlmannschaft zwischen Premier League und Championship derzeit gegen den Absturz in die Drittklassigkeit.

„Er wird uns mehr Tempo und Offensivkraft auf den Außenbahnen verleihen und hat noch viel Potenzial für weitere Entwicklung und Wachstum in seinem Spiel“, sagte Norwich-Sportdirektor Ben Knapper.

Er sieht in Ahmed eine Soforthilfe. „Er hat eine beeindruckende Saison mit Vancouver hinter sich, in der seine Offensivstärke für alle deutlich zu sehen war. Außerdem verfügt er über große Erfahrung auf internationaler Ebene, wo er sich als wichtiger Spieler für Kanada etabliert hat.“

Die WM mit Kanada als Co-Gastgeber hat Ahmed natürlich auch im Blick. „Mit der bevorstehenden Weltmeisterschaft ist der Druck groß, jedes Spiel fühlt sich an wie eine Frage von Leben und Tod“, wählte er durchaus martialische Worte.