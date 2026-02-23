"Ich weiß es wirklich nicht": Marco Reus spricht über Zukunft

Felix Kunkel 23.02.2026 • 21:30 Uhr Seit 2024 spielt Marco Reus für LA Galaxy. Zum Start der neuen Saison spricht der frühere Dortmunder auch über seine Zukunft.

Marco Reus hat durchblicken lassen, dass er sich einen Verbleib bei LA Galaxy in der MLS durchaus vorstellen kann. „Mir gefällt es hier sehr gut und ich bin glücklich, Teil von LA Galaxy zu sein“, erklärte die BVB-Legende im Gespräch mit Transfermarkt.

Der aktuelle Kontrakt des 36-Jährigen beim kalifornischen Klub läuft noch bis zum Ende des Jahres 2026. Auf diese Situation angesprochen, erklärte Reus: „Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, ich weiß es wirklich nicht.“

Reus hatte im Sommer 2024 seine Zelte in der US-Metropole aufgeschlagen. In der vergangenen Spielzeit musste der frühere Nationalspieler immer wieder verletzt aussetzen. In 28 Pflichtspielen kam er auf acht Tore und neun Vorlagen.

Saisonstart für Reus: „Fühle mich großartig“

Im ersten Spiel der neuen MLS-Saison, beim 1:1 am Sonntag gegen den New York City FC, steuerte Reus als Kapitän direkt einen Assist bei. „Ich hatte in Bezug auf meine Gesundheit eine ziemlich gute Vorbereitung und fühle mich großartig“, meinte der Deutsche. „Spielzeit ist sehr wichtig, um meinen Rhythmus zu finden. Vielleicht brauche ich zwei oder drei Spiele, dann sollte ich zu 100 Prozent fit sein.“