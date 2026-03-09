Frau von Ex-Bundesliga-Profi verstorben

Traurige Nachrichten aus den USA: Ilona Löwen, Frau von Ex-Bundesliga-Profi Eduard Löwen, ist am Montagmorgen nach langer, schwerer Krankheit verstorben. Das teilte US-Klub St. Louis City SC mit, für den Löwen seit 2022 spielt.
Frau von Ex-Bundesliga-Profi tot
„Nach einem zweijährigen Kampf gegen den Krebs ist Ilona Löwen heute Morgen, am 9. März 2026, verstorben“, schrieb der Klub auf X. „Wir trauern gemeinsam mit Edu und allen, die von diesem Verlust betroffen sind, und bitten die City-Gemeinde, sie in dieser schweren Zeit in ihren Gebeten zu begleiten. Ilona war ein wunderschönes Beispiel für Liebe, Demut und Güte und wird uns sehr fehlen.“
Löwen machte Erkrankung öffentlich
Der Klub veröffentlichte dazu eine Botschaft von Marc Sikma, dem Pastor der Familie Löwen: „Edu und Ilona haben ihr Leben auf den Glauben an Christus aufgebaut, und es tröstet uns zu wissen, dass Ilonas Leiden vorbei ist und sie nun in der ewigen Gegenwart ihres Erlösers ist.“
Eduard Löwen absolvierte 78 Spiele in der Bundesliga und stand dabei für Hertha BSC, Nürnberg, den FC Augsburg und den VfL Bochum auf dem Platz.
Der Mittelfeldspieler hatte die Erkrankung seiner Frau vor zwei Jahren öffentlich gemacht. „Meine Frau hat ernsthafte gesundheitliche Probleme. Es wurde immer schlimmer und musste operiert werden. Dabei kam heraus, dass meine Frau Krebs hat“, sagte Löwen auf einer Pressekonferenz.