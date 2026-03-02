MLS: Messi-Gala bei Comeback-Sieg

Newsticker
Lionel Messi hat mit Inter Miami den MLS-Fehlstart abgewendet. Der Argentinier trifft dabei gleich doppelt sehenswert - und liefert auch darüber hinaus einen herausragenden Auftritt.
Benjamin Zügner
Lionel Messi hat am zweiten Spieltag der MLS mit Inter Miami in der Nacht zu Montag mit 4:2 (0:2) gegen Orlando City gewonnen. Der argentinische Superstar traf beim Gastspiel im innerstaatlichen Duell in Florida gleich doppelt (57. Minute/90.), steuerte zudem einen Assist bei – und verhalf seinem Team so zu einem fulminanten Comeback-Erfolg.

Dabei war das Team um „La Pulga“ früh in Rückstand geraten, der einst in Deutschland aktive Marco Pasalic (18.) und Martin Ojeda (24.) brachten die Hausherren im Orlando City Stadium früh in Führung. Doch Inter Miami rappelte sich nach der Pause auf, kam durch Messis Landsmann Matteo Salvetti zum schnellen Anschlusstreffer – und konnte sich anschließend auf den Zauber-Linksfuß verlassen.

Messi zieht Gelb-Rot - und trifft per direktem Freistoß

In der 57. Minute schnappte sich Messi im Gewusel am gegnerischen Strafraum den Ball, zog aus rund 17 Metern halblinks ab – und vollendete ins lange Eck zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Doch damit nicht genug: Fünf Minuten vor Ende der regulären Spielzeit ließ Telasco Segovia nach Assist von Messi seine Teamkollegen und Trainer Javier Mascherano jubeln – 3:2. Und der Gala-Auftritt von Messi war da längst noch nicht vorbei.

In der 88. Minute zog er während eines Konters ein Foul, Orlandos Colin Guske sah seine zweite Verwarnung des Abends und musste vorzeitig mit Gelb-Rot vom Feld. Den anschließenden Freistoß verwandelte Messi selbst aus zentraler Position rund 25 Meter vor dem Tor zum 4:2-Endstand. Orlandos Keeper Maxime Crepeau sah bei dem Aufsetzer jedoch unglücklich aus.

Mit dem ersten Saisonsieg schiebt sich Inter Miami um Messi in der Eastern Conference auf den siebten Tabellenplatz, der Auftakt des Meisters der Vorsaison war in der Vorwoche noch mit 0:3 gegen LAFC verloren gegangen.

