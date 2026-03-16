MLS: Startelf-Debüt und erste Niederlage für Werner

SID 16.03.2026 • 06:34 Uhr Der Ex-Leipziger verliert mit San Jose 0:1 gegen Seattle.

Timo Werner hat bei seinem Startelf-Debüt seine erste Niederlage mit den San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) kassiert. Die Kalifornier unterlagen daheim gegen die Seattle Sounders 0:1 (0:1), der frühere Nationalstürmer Werner spielte bei San Joses erster Pleite im vierten Saisonspiel durch.