MLS: Werner-Zuckerpass sorgt für Aufsehen

SID 08.03.2026 • 07:24 Uhr Der Deutsche hat entscheidenden Anteil am Erfolg von San Jose in Philadelphia.

Mit einem „Zuckerpass“ als Vorlage für das einzige Tor hat der eingewechselte Timo Werner die San Jose Earthquakes in der Major League Soccer (MLS) zum dritten Sieg im dritten Spiel geführt. San Jose gewann 1:0 (0:0) bei Philadelphia Union. Ousseni Bouda (59.) nutzte die starke Vorarbeit Werners, der zur zweiten Hälfte gekommen war.

„Timo ist ein Spieler mit großer Qualität. Wir wissen, dass er zukünftig nicht nur Vorlagen liefern, sondern auch Tore schießen wird. Wenn er fitter wird, wird er für uns ein kompletter Spieler sein“, sagte San Joses Trainer Bruce Arena: „Er ist in kurzer Zeit ein Führungsspieler für unser Team geworden. Deshalb glaube ich, dass sehr viele positive Dinge vor ihm liegen.“

Mitspieler schwärmt schon von Werner

„Ich denke, es ist eine natürliche Verbindung, die wir gerade aufbauen, und ich bin wirklich glücklich darüber“, erklärte Bouda: „Wir sind sehr froh, Timo im Team zu haben. Er bringt viel Erfahrung mit, ist aber auch einfach ein toller Kerl. Er sucht immer den Kontakt zu seinen Teamkollegen und macht es uns anderen leichter.“

Er hoffe, dass die Verbindung noch stärker werde: „Und jetzt muss ich mich revanchieren, ich muss ihn für ein Tor finden, also liegt es an mir, ihm eine Vorlage zu liefern.“