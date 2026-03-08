MLS: Gala! Müller jubelt mit Vancouver Whitecaps

Besser hätten Thomas Müller und seine Vancouver Whitecaps nicht in die neue MLS-Saison starten können – bei den Portland Timbers feierten die Kanadier den dritten Sieg im dritten Spiel, was ihnen aktuell Platz zwei in der Western Conference beschert.
Gala! Müllers Whitecaps trumpfen auf
Die Whitecaps setzten sich souverän mit 4:1 durch. Bayern-Ikone Müller blieb nach seinem Doppelpack in der Vorwoche diesmal ohne Treffer, leitete aber zumindest das dritte Tor ein.
Brian White hatte die Whitecaps in der 21. Minute in Führung gebracht. Tristan Blackmon erhöhte kurz nach der Pause auf 2:0 auf kuriose Art und Weise.
Sein Schuss aus kurzer Distanz wehrte der Keeper ab. Der Ball sprang jedoch genau in Blackmons Gesicht und von dort zurück ins Tor. Der Torschütze ging erst einmal zu Boden, konnte sich aber recht schnell wieder aufrappeln.
MLS: Vancouver Whitecaps kassieren ersten Gegentreffer
Nach dem 3:0 durch Sebastian Berhalter in der 63. Minute ließ Eric Izoita die Portland Timbers mit seinem Treffer (72. Minute) noch einmal hoffen, doch White sorgte mit seinem zweiten Treffer kurz vor Spielende für die endgültige Entscheidung.
Das 1:3 war der erste Gegentreffer, den Vancouver in dieser Saison kassiert hat.
Müller war im vergangenen Spätsommer an die kanadische Westküste gewechselt. Bereits in seinen ersten Monaten führte der Weltmeister von 2014 Vancouver bis ins MLS-Finale, musste sich dort jedoch Inter Miami um Lionel Messi geschlagen geben.
Nun ist der Vizemeister optimal in die neue MLS-Spielzeit gestartet und scheint erneut ein heißer Kandidat auf den Titel zu sein.
