Thomas Müller glänzt mit Doppelpack!

SPORT1 01.03.2026 • 10:01 Uhr Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps sind perfekt in die neue MLS-Saison gestartet. Der ehemalige Star des FC Bayern hatte dabei einen entscheidenden Anteil am nächsten Erfolg.

Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps haben den Traumstart in die neue Saison der Major League Soccer (MLS) perfekt gemacht! Gegen den kanadischen Rivalen Toronto FC feierte die Klublegende des FC Bayern einen klaren 3:0-Erfolg – und spielte dabei eine tragende Rolle.

Als Kapitän ging der 36-Jährige voran und übernahm früh Verantwortung. In der 25. Minute trat er zum Strafstoß an und verwandelte eiskalt zur Führung für die Whitecaps. Nur zwölf Minuten später schlug er erneut zu: Nach einer verlängerten Ecke lauerte Müller am richtigen Fleck und bugsierte den Ball aus kurzer Distanz mit dem linken Fuß ins Tor.

Kurz vor der Pause markierte Brian White den dritten Treffer (45.+2) – und fand nach der Partie lobende Worte für Müller. „Es ist ähnlich wie das, was er letztes Jahr in die Mannschaft eingebracht hat“, sagte White: „Er hat das Größte erreicht, was man in diesem Sport erreichen kann. Ich denke, wir alle lernen von ihm. Er hat sowohl auf als auch neben dem Platz so viel Führungsstärke, dass wir alle versuchen, davon zu profitieren und seiner Führung zu folgen.“

MLS: Müller schraubt gute Ausbeute weiter nach oben

Mit seinem Doppelpack schraubte Müller seine starke Bilanz weiter nach oben. In bislang 16 Pflichtspielen für die Whitecaps kommt er nun auf neun Tore und vier Vorlagen. Der Weltmeister von 2014 war im vergangenen Spätsommer an die kanadische Westküste gewechselt. Bereits in seinen ersten Monaten führte er Vancouver bis ins MLS-Finale, musste sich dort jedoch Inter Miami um Lionel Messi geschlagen geben.