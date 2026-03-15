Überraschung um Thomas Müller! Der 36 Jahre alte Angreifer von den Vancouver Whitecaps sitzt im Ligaspiel gegen Minnesota United (LIVETICKER) zunächst nur auf der Bank.
Überraschung um Thomas Müller
Thomas Müller steht nicht in der Startelf von den Vancouver Whitecaps. Die Entscheidung kommt überraschend.
An den ersten drei MLS-Spieltagen stand Müller immer in der Startelf. Auch unter der Woche bei der 0:3-Pleite im CONCACAF Champions Cup gegen den Seattle Sounders FC spielte der langjährige Profi des FC Bayern von Beginn an und ging über die volle Distanz.
MLS: Müller nicht in der Startelf
Auf der Müller-Position beginnt am Sonntagabend der 20 Jahre alte Kanadier Jeevan Badwal. Davor stürmt Brian White.
Vancouver konnte die ersten drei Ligaspiele allesamt gewinnen. Gegen Minnesota soll nun der nächste Sieg her.
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