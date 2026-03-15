Julius Schamburg 15.03.2026 • 20:58 Uhr Thomas Müller steht nicht in der Startelf von den Vancouver Whitecaps. Die Entscheidung kommt überraschend.

Überraschung um Thomas Müller! Der 36 Jahre alte Angreifer von den Vancouver Whitecaps sitzt im Ligaspiel gegen Minnesota United (LIVETICKER) zunächst nur auf der Bank.

MLS: Müller nicht in der Startelf

Auf der Müller-Position beginnt am Sonntagabend der 20 Jahre alte Kanadier Jeevan Badwal. Davor stürmt Brian White.