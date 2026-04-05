Inter Miami: Messi trifft bei Stadion-Premiere

SID 05.04.2026 • 08:41 Uhr Lionel Messi trifft bei der Stadion-Einweihung. Zum Sieg reicht es für Inter Miami allerdings nicht.

Thomas Müller hat seinen Vancouver Whitecaps in einer dramatischen Schlussphase mit einem Elfmetertor zum Sieg verholfen – doch im Mittelpunkt des sechsten Spieltags in der Major League Soccer (MLS) stand einmal mehr Lionel Messi.

Der Superstar eröffnete das neue Stadion von Inter Miami beim 2:2 gegen Austin FC gleich einmal mit einem Tor. Der Argentinier traf per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich (10.).

Beckham: „Ganz besonderer Moment“

Zehn Jahre hatte der Klub nach einer festen Heimat für sein Team gesucht – nun feierte das 26.700 Zuschauer fassende Nu Stadium seine Premiere. Miteigentümer David Beckham sprach nach der festlichen Einweihung begeistert von einem „ganz besonderen Moment. Für uns ist einfach ein Traum wahr geworden.“

Da passte es auch gut ins Bild, dass der 38 Jahre alte Messi die frühe Führung der Gäste ausglich und somit für den ersten Inter-Treffer in der schmucken Arena sorgte. Nach dem Argentinier ist bereits eine Tribüne im Nu Stadium, der „Leo Messi Stand“, benannt. Luis Suárez rettete spät einen Punkt für Miami.

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